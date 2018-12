Wara kallar truslane eit åtak på norsk demokrati

innenriks

– Eg konstaterer at vi er komne til eit punkt at det har vorte veldig ubehageleg. Eg vil ikkje spekulere i årsaker her. Det er opptil politiet å arrestere gjerningsmennene, sa statsråden då han møtte pressa fredag for å kommentere truslane han og familien vart utsette for torsdag.

Natt til torsdag vart huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tagga med ordet «rasist» og teikninga av eit hakekors. I tillegg hengde ein hyssing ut av bensintanken på bilen. Politiets tryggingsteneste (PST) ser alvorleg på truslane.

– Det er ei ille oppleving. Vi ønsker ikkje at det skal vere sånn i Noreg, svarar Wara på NTBs spørsmål om han er redd som følgje av truslane.

Han poengterer det har vorte eit tøffare klima, men er klar på at hendinga ikkje legge band på han som politikar.

– Eg håpar det ikkje har noko å seie for politikarar. Vi skal ikkje gi etter for slike truslar, seier han.

Han poengterer at det er ein ting å rette skyts mot ein politikar i det offentlege rom, men noko heilt anna når det går utover familien.

– Det er juridiske og moralske aspekt her. Dei som ikkje ønsker å stå fram offentleg, må få lov til det. La familien få vere i fred, seier justisministeren.

