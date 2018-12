Splid mellom dei raudgrøne om barnetrygd

innenriks

– Det er ikkje aktuelt for oss å gå inn i ei regjering som ikkje vil gjere det vi veit verkar mot fattigdom, seier SV-leiar Audun Lysbakken til Klassekampen.

Dei siste vekene har Ap foreslått å stanse auken i barnetrygda som KrF nyleg fekk vedteke. Partiet har òg stemt mot SV og Raudts forslag om å ta barnetrygda ut av inntektsberekninga ved søknad om sosialhjelp.

– I dag får alle barnetrygd, bortsett frå dei 50.000 fattigaste barna. Det er uforståeleg og usolidarisk at Ap ikkje støttar eit oppgjer med det, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) seier at det å heve barnetrygda så mykje at det monnar mot fattigdom, vil medføre høgare kostnader enn det noko parti er villig til å gå inn for.

– Vi meiner det finst meir treffsikre universelle ordningar, seier ho.

(©NPK)