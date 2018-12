Ole Kristian Bjellaanes sluttar som nyheitsredaktør i NTB

innenriks

– Sjølv om ingen har bedt meg slutte no, har eg aldri sett det som aktuelt å skulle nærme seg pensjonsalderen i denne jobben. Eg har merkt at motivasjonen for å vere heilt «på» ikkje lenger er like sterk. Og då er det riktig – både for meg og NTB – å overlate roret til nokon andre, seier Bjellaanes.

Han hadde røynsle frå Agderposten, Nationen, VG og Dagbladet då han i 1993 vart tilsett som journalist i NTB. I 2005 tiltredde han som nyheitsredaktør.

Bjellaanes held fram i NTB for å jobbe med ulike prosjekt og skal også ha eit særleg ansvar for det presseetiske arbeidet.

– Geir Terje Ruud blir konstituert i stillinga fram til ny nyheitsredaktør er på plass. Vi går med ein gong i gang med å rekruttere nyheitsredaktør, seier sjefredaktør Mads Yngve Storvik.

