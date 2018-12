innenriks

Fallet torsdag kjem etter ein periode med svak prisutvikling for olje, og same dag som OPEC-landa er venta å vedta store kutt i sin produksjonen i eit forsøk på å styrkje oljeprisen.

Nordsjøolje har ved nokre andre høve i haust kortvarig bikka under 60 dollar fatet. Sidan toppnivået i haust på 86 dollar fatet i oktober, har oljeprisen no svekt seg rundt 30 prosent. Årsaka er overproduksjon og frykt for svikt i etterspurnaden på grunn av svekt global vekst.

(©NPK)