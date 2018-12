Mann dømd for seksuelle overgrep mot dotter

innenriks

Under rettssaka i Jæren tingrett tilstod mannen å ha forgripe seg fysisk på dottera, skriv Stavanger Aftenblad. I tillegg til dette er mannen funne skyldig i å ha sendt nakenbilde til dottera og instruert ho til å sende nakenbilde av seg sjølv i retur.

Det var ekssambuaren til mannen som melde forholdet.

Vitne har forklart at fornærma hadde eit nært forhold til faren sin, og at ho hadde stor tiltru til han. Retten meiner det er skjerpande at faren utnytta denne tilliten.

Retten meiner at lovbrota kvalifiserer til ei fengselsstraff på opp mot fire år, men på grunn av lang saksbehandlingstid blir straffa sett til tre års fengsel. 39-åringen er òg dømd til å betale 200.000 kroner i oppreisingserstatning til dottera.

