Kraftig fall på Oslo Børs – hovudindeksen ned 3,75 prosent

Torsdag vart dermed den verste børsdagen i Oslo sidan 8. februar 2016, ifølgje E24. Det kraftige fallet kjem mellom anna av at oljeprisen har falle betrakteleg før Opec-samtalane om kutt i oljeproduksjonen.

Alle av dei leiande selskapa på Oslo Børs stod i raudt ved stengjetid torsdag ettermiddag.

Av selskapa på hovudindeksen kom Norwegian verst frå det – aksjen stupte heile 15,3 prosent. Det er den nest verste børsdag for flyselskapet nokon gong, ifølgje E24. Det kraftige fallet kom same dag som Norwegian kom med trafikktala for november. Der kom det fram at fyllingsgraden på flya fall med 4,9 prosentpoeng til 78,8 prosent.

Equinor var som vanleg mest omsett, og aksjen fall med 3,59 prosent. Ille gjekk det òg med Aker BP (-6,17 prosent), Marine Harvest (-3,42) og Norsk Hydro (-3,41). Legemiddelselskapet Nordic Nanovector fall med heile 12,08 prosent.

