Høie igjen kåra til Helse-Noregs mektigaste

Maktkåringa til Dagens Medisin skjer annakvart år, noko som tyder at Høie også gjekk til topps i 2014 og 2016. Det er i år tiande gongen avisa har laga maktlista med 100 på topp.

Som einaste helseminister er han kåra til Helse-Noregs mektigaste tre gonger – av tre ulike juryar. Dei fem jurymedlemmane har kvar for seg gitt poeng.

– Bent Høie er etablert som ein einar. Han er ein statsråd som embetsverket og dei fleste i landet skjønner at avgjer. Men etter at han gav melding om at han skulle bli fylkesmann i Rogaland, har det skjedd noko. Tidlegare var han «på» til alle døgnets tider, men no er han ikkje like mykje på lenger. Han har halde på lenge – og det merkar ein no, seier Torgeir Micaelsen.

Også andre i juryen har merkt seg at helseministeren ikkje er like framståande som før.

– Med skipinga av eldre- og folkehelseministeren har Bent halvert porteføljen sin, og han har ikkje ansvar for like mykje som før. Det gjer at han er mindre synleg, særleg sidan eldreomsorg er noko Bent er oppteke av, seier Lisbeth Normann.

Høie har fått til saman 137 poeng av 150 moglege i maktkåringa. Han får full utteljing på «formell posisjon» og nesten like høg score på maktfaktorane «uformell makt» og «personleg innsats». Han nyt òg stor fagleg respekt og har god gjennomslagskraft i media, ifølgje juryen.

Etter Høie følgjer statsminister Erna Solberg (H) med 128 poeng, departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helsedepartementet (122 poeng), finansminister Siv Jensen (Frp) (117 poeng) og administrerande direktør Herlof Nilssen i Helse vest (113 poeng).

