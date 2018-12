Finanstilsynet bekymra over aukande gjeld og høge bustadprisar

innenriks

– Det gir grunn til bekymring at gjeldsbelastinga i hushalda framleis stig. For at norsk økonomi skal vere godt rusta til å møte sjokk som kan ramme økonomien, er det viktig at soliditeten som bankane har bygd opp sidan finanskrisa, ikkje blir svekt, seier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

I siste utgåve av Finansiell utsyn fastslår han at høge eigedomsprisar og høg gjeldsbelasting i hushalda utgjer ei betydeleg sårbarheit i norsk økonomi. Lønnsame og solide bankar er viktig for at norsk økonomi og det finansielle systemet skal vere godt rusta til å møte eventuelle økonomiske og finansielle sjokk.

Sterk renteoppgang, ny internasjonal finansuro eller andre økonomiske sjokk kan føre til kraftig fall i eigedomsprisar og brå nedgang i etterspurnaden til hushalda etter varer og tenester, åtvarar Baltzersen.

– Mange hushald er sårbare ved renteauke og inntektsbortfall. Høg gjeld med flytande rente inneber at auka renter raskt vil svekkje økonomien til mange hushald. Det kan forsterke eit eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi og gi bankane auka tap, særleg på lån til næringslivet, seier han.

