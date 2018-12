Equinor styrkjer havbotnfeltet Vigdis

innenriks

Det vil auke produksjonen med nær 11 millionar fat frå havbotnfeltet som har produsert olje via Snorre-feltet i over 20 år.

Equinor og partnarane har vedteke å investere om lag 1,4 milliardar kroner i Vigdis Boosting Station, som etter planen skal starte opp 1. kvartal 2021.

Når Vigdis Boosting Station startar opp er det venta at utvinningsgraden frå Vigdis vil auke frå 45 prosent til 54 prosent.

Kontrakten med å levere pumpesystem inkludert botnramme og trålsikring er tildelt OneSubsea og har ein verdi på om lag 700 millionar kroner. Rundt 500 personar vil vere involvert i å levere Vigdis Boosting Station.

– Seinare blir det tildelt kontrakt for arbeidet som skal utførast på Snorre A og B-plattformene, mens marine operasjonar blir utført under Equinors rammekontraktar på området, seier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Equinor i ei pressemelding.

Då produksjonen frå Vigdis-feltet starta i 1997 vart det rekna med at feltet skulle produsere 200 millionar fat. Så langt har feltet produsert dobbelt så mykje. Dei samla utvinnbare ressursane frå Vigdis er no rekna til 455 millionar fat olje.

(©NPK)