Budsjett-tabbe bidrog til bråket i Venstre

Både VG og NRK siterer kjelder på at ein tabbe la grunnlaget for striden om HRS-støtta. Kuttet skapte sinne i Frp og bidrog seinare til ein kraftig knekk i tilhøvet mellom Venstre-leiar Trine Skei Grande og partikollega Abid Raja.

Då forslaget til statsbudsjett vart lagt fram 8. oktober, foreslo Kunnskapsdepartementet å redusere støtta til HRS frå 1.835.000 til 1.350.000 kroner. Problemet var berre at dette ikkje var klarert med resten av regjeringa.

– På den typen postar kan det vere saker som ein heilskap i regjeringa kan vere oppteken av. Det blir gjort endringar på statsbudsjettet som ikkje er plenumsforankra i regjeringa, rett og slett fordi kvar og ein statsråd har ansvar på områda sine og kan gjere nokre omdisponeringar i sluttfasen, seier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Det er Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner som leiar Kunnskapsdepartementet, men han ønsker ikkje å kommentere saka.

Konsekvensane av budsjettblemma vart først at fleire Frp-politikarar reagerte på kuttet og kravde det fjerna. Deretter kom Venstre-politikar Abid Raja i knipe då han avviste påstandar om at regjeringa var einig om å snu i saka, noko partileiar Trine Skei Grande seinare nekta for i ein telefonsamtale der ho òg baksnakka partifellen.

Forhandlingane om HRS-støtta enda med at den ikkje vart redusert, men at pengane vart henta frå årets statsbudsjett i staden for neste års.

