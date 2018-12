27 millionar kroner skal gi leselyst ved 500 bibliotek

innenriks

Det er Nasjonalbiblioteket som skal fordele millionane på bibliotek og andre institusjonar, som skal gjennomføre til saman 1.500 arrangement i det kommande bokåret.

Prosjekta som blir støtta, skal skape interesse og begeistring for bøker, litteratur og lesing, heiter det i pressemeldinga.

Nasjonalbiblioteket måtte velje mellom søknader for nærare 70 millionar kroner, for å finne fram til tiltaka ein ønskte å støtte.

– Den store søkjarmassen viser at det er stor interesse for bokåret, seier prosjektleiar for Bokåret 2019 Liv Guldbrandsen, som seier søknadane viser stor entusiasme og kreativitet i arbeidet med å fremme leseglede.

15 millionar kroner går til folke- og fylkesbibliotek, mens 12 millionar går til leseorganisasjonar, litteraturinstitusjonar og andre som ønsker å markere bokåret.

Totalt skal Nasjonalbiblioteket løyve 30 millionar kroner til arrangement og leselystprosjekt i bokåret, som startar i midten av januar med høgtlesing over heile landet.

