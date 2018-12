Nesten 700 jervar registrert i Skandinavia i vinter

innenriks

Rovdata har samla inn hår, avføring og urin gjennom vinteren frå 2017 til 2018 for å gjere analysane.

Av dei 699 er 291 jervar identifisert i Noreg. Det er 22 færre individ enn året før.

I Sverige er det registrert 439 jervar i same periode, som er ein oppgang på 57 frå fjoråret. 31 av jervane vart registrert både i Noreg og Sverige, som forklarer at mengda til saman vart 699.

Ved DNA-registrering får ein berre eit minimumstal for bestandsstorleik, men Rovdata skriv at dei reknar med at ein stadig større del av bestanden blir fanga opp ved bruk av denne metoden.

– I Noreg blir delen vurdert å vere høg. Vi har god dekningsgrad i innsamlinga, ei stor mengde analyserte prøvar, og ein høg del tidlegare kjente individ blant døde vaksne jervar, forklarer genetikar Øystein Flagstad i Rovdata.

I tillegg til DNA-analysane blir hitelling brukt som eit verktøy for å måle bestanden. Hitelling i den gjeldande perioden viste 57 jervekull, noko som svarar til ein bestand på 307 vaksne dyr.

