Kongekrabbekvoten blir redusert for å sikre bestanden

innenriks

Totalkvoten for hannkongekrabbe i 2019 er sett til 1.400 tonn. Det er ein nedgang på 350 tonn frå 2018.

– Dei siste åra har vi hatt eit veldig høgt uttak av kongekrabbe. No seier forskarane at viss dette held fram, så vil det kunne føre til kollaps i bestanden. Det skal ikkje skje, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i ei pressemelding tysdag.

For hokrabber er kvoten sett til 100 tonn – det same som i 2018. Minstemålet på 130 mm skallengde for hannkrabber blir vidareført, mens for hokrabber blir minstemålet auka tilbake til 130 mm skallengde for å unngå negative konsekvensar for rekrutteringa til bestanden. Kvotane gjeld for det regulerte området aust for 26°Ø i Finnmark, opplyser departementet.

