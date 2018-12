KNM Helge Ingstad er tømd for missil på dekk

innenriks

Vêrforholda på havaristaden har vore gode fram til måndag ettermiddag. Då vart alle dykkeoperasjonar og arbeid ved fregatten stansa.

Fartøyet har lege i ro det siste døgnet, og det har berre vore registrert mindre rørsler i skipet, melder Forsvaret.

Arbeidet med å strekke forhalarar under havaristen er godt i gang. I tillegg er alle missil fjerna frå dekk då dei kunne komme i konflikt med løftekjettingane under heving av fartøyet.

Kjettingane skal festast i forhalarar som deretter skal dragast under skroget. Desse skal igjen festast i kranane på kranskipa før hevinga kan byrje.

Vêrmeldingane for tysdag viser at vinden skal minke og vindretninga blir endra utover kvelden. Arbeid på fartøyet er innstilt fram til vêrforholda tillèt at det blir teke opp att.

– Hevinga av KNM Helge Ingstad er ein krevjande og kompleks maritim operasjon. Det er fleire usikre moment som kan påverke tidsplanen, mellom anna vêrforhold, stabiliteten til fartøyet og risikoen for forureining, seier prosjektleiaren for hevinga, Arild Øydegard, til Bergensavisen.

Han legg til at dei arbeider for å starte hevinga så snart som mogleg.

(©NPK)