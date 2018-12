Bedriftene ventar at veksten vil halde seg

innenriks

Intervjua til rapporten, som omfattar 330 kontaktbedrifter, er gjennomført i perioden 22. oktober til 19. november og rapporten vart presentert tysdag.

Samla rapporterer kontaktane om god vekst i produksjonen dei siste tre månadene. Veksten er uendra frå august, og bedriftene ventar at han vil auke lite dei neste seks månadene. Kontaktane viser til aukande aktivitet i oljesektoren, auka offentlege investeringar og digitalisering av både privat næringsliv og offentleg sektor, opplyser Noregs Bank.

Delen bedrifter som melder om full kapasitetsutnytting, har auka sidan august. Det ligg no litt over det historiske gjennomsnittet. Også delen bedrifter som rapporterer om mangel på arbeidskraft har auka. Kontaktane melder at veksten i sysselsetjinga har halde seg oppe dei siste tre månadene, men dei ventar noko lågare vekst dei neste tre månadene.

Kontaktane anslår ein årslønnsvekst på 2,8 prosent for 2018 inneverande år og 2,9 prosent for 2019.

