innenriks

– Det finst spreidde døme på at skjebnelandsmøte har vore i bruk også tidlegare, men det var først med KrF-landsmøtet 2. november at ordet nærast vart allemannseige, skriv Språkrådet i grunngjevinga for kåringa.

Ordet samanfattar på ein slåande måte ein av dei mest omtalte politiske hendingane i Noreg det siste året, meiner Språkrådet.

