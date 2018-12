Venner av sakna Maja sender polsk privatdetektiv til Ørsta

innenriks

Den 25 år gamle kvinna forsvann onsdag for snart to veker sidan, og omfattande søk har ikkje gitt nokon svar. No har vennene starta ei innsamling der inntektene mellom anna vil bli brukt til å sende eit polsk detektivbyrå til Noreg, skriv Møre-Nytt måndag.

– Dei gjer dette kostnadsfritt, men vi støttar reise og opphald med dei innsamla pengane, seier Paulina Kmiecik som er venninne av den sakna kvinna. Noko av pengane vil òg bli brukt til ei gåve til Røde Kors for innsatsen som er gjort i leitearbeidet, opplyser Kmiecik.

Vorte kontakta

Møre og Romsdal politidistrikt stadfestar at dei har vorte kontakta av representantar for eit polsk detektivbyrå.

– Tilbakemeldinga til desse er at norsk politi må halde seg til dei formelle kanalane for samarbeid mellom politistyresmaktene i ulike land, skriv kommunikasjonsrådgjevar Eli Anne Tvergrov i ei pressemelding måndag ettermiddag.

Vennene gir ikkje opp håpet om å finne Maja Herner i live.

– Så lenge ho ikkje er funnen, er det håp. Og det kan hende ho har komme seg ned frå fjellet, seier Kmiecik til avisa.

Den unge kvinna hadde berre vore i Ørsta litt over ei veke då ho forsvann. Ho hadde komme til kommunen for å få seg jobb.

Etterforskinga held fram

Før helga sa politiet dei ikkje lenger rekna med å finne 25-åringen i live og endra leiteaksjonen status til søk etter det som truleg er ein omkommen person. I helga leita ikkje politiet, men dei har arbeidd med å analysere omfattande bildematerial som er samla inn av politihelikopteret.

– Etterforskinga elles held fram for fullt. Fram til Maja blir funnen, må politiet vere opne for alle teoriar, sjølv om det ikkje er nokre haldepunkt for at ho er utsett for noko straffbart, seier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad som leiar etterforskinga.

Politiet har så langt gjennomført 120 vitneavhøyr i saka. Det er òg samla inn digitale spor frå telefonar og sosiale medium.

