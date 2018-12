Mediemeldinga blir ytterlegare utsett

innenriks

Kulturdepartementet stadfestar overfor Kampanje at mediemeldinga blir utsett atter ein gong, til over nyåret. Grande har tidlegare indikert at meldinga kunne komme før jul.

Meldinga spring ut av innstillinga mediemangfaldutvalet kom med i fjor. Utvalet foreslo ei rekke tiltak for å betre mediemangfaldet i Noreg. Den varsla meldinga har vorte utsett fleire gonger sidan då.

– Eg håper mediebransjen er med på laget, for i den nye mediemeldinga skal vi foreslå dei store endringane vi meiner trengst i heile mediebransjen når det gjeld finansiering av medium, sa kulturministeren til Kampanje då ho la fram mediebudsjettet i oktober.

(©NPK)