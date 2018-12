Lysbakken meiner Solberg leier «regjeringa til dei rike»

innenriks

Lysbakken fortel VG at han har basert seg på talet til regjeringa og prognosar, som han meiner viser at stadig større del av skattekutta går til dei rikaste.

– I perioden 2014 til 2017 fekk dei 10 prosent med størst formue nesten ein tredel av alle personskattekutta. Tala for 2018 viser at regjeringa har auka takta: I år har denne gruppa superrike fått heile 42,7 prosent av alle personskattekutta, seier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser Lysbakkens kritikk som «sosialistisk misunning» og hevdar at SV-leiaren ikkje klarer å ha to tankar i hovudet samtidig.

– Faktumet er at Noreg har blant verdas lågaste ulikskap. Det som er viktig for landet er at regjeringa fører ein politikk som legg til rette for at folk kan ha ein jobb å gå til, samtidig som vi løftar innsatsen for familiane som slit med svak økonomi, seier ho.

