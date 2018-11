Sp og Taxiforbundet allierer seg i kampen mot «Uber-lova»

innenriks

– Drosjesjåfør som heiltidsyrke kan forsvinne. Vi etterlyser at departementet tek debatten om lausarbeidersamfunnet, seier styreleiar Øystein Trevland i Noregs Taxiforbund til Klassekampen.

1. januar går høyringsfristen ut for forslaget til regjeringa til nye taxilover. I den foreslåtte liberaliseringa til regjeringa skal Uber bli tillatt frå 2020, taximarknaden skal deregulerast og alle skal kunne bruke sin eigen bil som taxi.

Meir konkurranse

Då regjeringa sende forslaget på høyring i oktober, skreiv dei i ei pressemelding at dei ønsker større konkurranse i byane, moglegheit for å bruke av ny teknologi og samtidig sikre tilbodet i distrikta.

Dei opplyste òg at frå nyttår vil ei arbeidsgruppe legge fram ein rapport som skal sjå på moglegheitene for å erstatte taksameter med «ei enklare, billegare og ei teknologinøytral løysing».

For dei fleste fall liberaliseringsforslaget frå regjeringa i god jord, som hos forbrukarane, men ikkje hos Senterpartiet og Taxiforbundet.

– Øydelegg næringa

– Høyringsdokumentet frå regjeringa er ei oppskrift på korleis ein skal øydeleggje drosjenæringa vi har i dag og få inn Uber i staden, seier Vedum til avisa, som meiner forslaget undergrev moglegheita til å ha yrket som eit levebrød.

For at alle skal få bruke sin eigen bil som taxi, må ein ha plettfri vandel, ha førarkort i to år, opprette einskildpersonføretak og ta ei prøve hos Vegvesenet til ein kostnad på 1.600 kroner. Bilen må òg registrerast i motorvognregisteret og må hyppigare på kontroll, skriv avisa.

