Raudgrønt fleirtal utan Raudt i november

Nettstaden pollofpolls' gjennomsnitt for nasjonale målingar i november viser at Ap, Sp, SV, Raudt og MDG til saman ville fått 92 mandat viss dette vart valutfallet. Dei fire ikkje-sosialistiske partia ville til samanlikning fått 77 mandat.

Men òg utan dei totalt tre mandata frå Raudt og MDG ville dei raudgrøne fått klart fleirtal, med 89 mot 77 mandat, viser novembertala.

Verken Raudt eller MDG er over sperregrensa, men Raudt er nærast med ei oppslutning på 3,9 prosent. MDG får støtte frå 2,7 prosent.

Ap-oppsving

Mens vinteren og våren viste ikkje-sosialistisk fleirtal i Stortinget, har tendensen snudd i haust med raudgrønt fleirtal dei fire siste månadene. I to av månadene har likevel dei raudgrøne vore avhengig av Raudt for å få fleirtal, men altså ikkje i november. Det har fleire årsaker:

Arbeidarpartiet har i haust opplevd ein oppadgående trend og aukar i november oppslutninga si for femte månad på rad. Mens partiet i juni fekk støtte frå 23,2 prosent av veljarar, er tala for november 28,7 prosent. Det er 1,3 prosentpoeng betre enn valresultatet i 2017 og ville gitt 55 mandat på Stortinget.

Med 11,3 prosents oppslutning har Senterpartiet berre éin gong sidan valet vore høgare enn i november.

SV fell noko tilbake og får ei oppslutning på 6,3 prosent, men det er likevel betre enn valresultatet på 6 prosent i fjor haust.

KrF slit etter høgresving

For statsminister Erna Solberg (H) er det mange skjer i sjøen, dersom novembertala blir lagt til grunn. Det mest kritiske er at både Venstre og KrF kjem under sperregrensa på 4 prosent.

KrF har ikkje fått nokon opptur på meiningsmålingane etter at partiet gjekk inn for samarbeid med dagens regjering. Oppslutninga til partiet på 3,9 prosent i november ville redusert stortingsgruppa frå åtte til tre. For fjerde gong sidan valet i fjor haust hamnar partiet under sperregrensa.

KrF vedtok 2. november å søkje samarbeid med Solberg-regjeringa, som partiet hadde ein samarbeidsavtale med i åra 2013–2017. Store delar av KrF, med partileiar Knut Arild Hareide, ønskt likevel å undersøkje moglegheita for regjeringssamarbeid med Sp og Ap.

Venstre og Frp i trøbbel

Òg Venstre, som gjekk inn i regjeringa i januar, slit tungt.

Partiet hamnar i november for femte månad på rad under sperregrensa. På ei fersk Norstat-måling for NRK fekk Venstre berre støtte frå 2,8 prosent av veljarane.

Mens Solbergs eige parti Høgre ligg nokså stabilt på 25,4 prosent, knapt over valresultatet, er Framstegspartiet i trøbbel, tyder novembermålingane på.

Partiet får i snitt støtte frå 12,8 prosent av veljarane. Det er 2,4 prosentpoeng svakare enn valresultatet og ein nedgang på 3 prosentpoeng sidan toppnoteringa i april.

