Røkke stod bak den mystiske dressdonasjonen til Fretex

innenriks

Det fortel Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng til MinMote.

– Røkke har nok ikkje sjølv hatt full kontroll over at klede frå ei større opprydding for fleire månader sidan hamna hos Fretex, skriv han i ein e-post til motenettstaden.

Nereng opplyser at Røkke ikkje sjølv har donert dressane til gjenbrukskjeda, men håper folk liker dei og betaler ein god pris til det positive arbeidet Fretex gjer. Røkke opplever at det er hyggeleg at han kan bidra til betre økonomi og mykje merksemd rundt eit så godt føremål.

Det har fram til no vore mykje spekulasjonar om det har vore Røkkes luksusgarderobe som vart levert til Fretex terminalen på Alnabru. Etter dressalet på Fretex Majorstuen tysdag kveld kom det inn fleire tips om at det måtte vere Røkke som åtte kleda.

Mellom anna vart det funne små bevis i lommer eller på produksjonslappen. Ifølgje nettstaden Melk og Honning hadde òg fleire av skjortene brodert inn initialane K.R.

Donasjonen er den største i verdi frå ein einskildperson til Fretex nokon gong. Det dreidde seg om 300 designarblazerar og skreddarsydde dressbukser i kasjmir, ull og silke.

Prisane på kvart av plagga kan truleg liggje på mellom 50.000 og 100.000 kroner. Den samla prisen kan dermed bikke fleire millionar opplyser kjedesjef for Fretex-butikkane Kristin Hareide til VGs MinMote.

Prislappen på dressane i gjenbruksbutikken har variert mellom 1000 og 4000 kroner, skriv NRK.

