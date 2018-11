Hadia Tajik og tidlegare DN-journalist har vorte kjærastar

innenriks

Det stadfestar paret overfor VG fredag.

Skard forlét tidlegare i haust jobben i DN til fordel for PR-byrået Try Råd. Han stadfestar no at han sa opp jobben på dette tidspunktet fordi rolla som politisk journalist stod i vegen for kjærleiksforholdet.

Skard er kjent for å ha stått bak fleire av avsløringane i fjor som førte til at Trond Giske til slutt måtte gå av som nestleiar i Arbeidarpartiet.

I eit lengre intervju med VG forklarer Tajik at ho og Skard har kjent til kvarandre i lang tid, men at dei først sist sommar møttest i ein samanheng som ikkje var jobbrelatert.

– Årsaka til at vi har dette intervjuet er at Kristian inntil nyleg var politisk reporter og eg er politikar. Og det er den sida ved denne relasjonen offentlegheita kan ha nokre spørsmål om, og det er heilt greitt, seier Tajik.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier han vart informert av Tajik i august.

– Når folk slår seg saman med nokon dei er glad i, så er det hyggeleg, seier han til NTB.

Han ser inga kopling til Skards kritiske saker om Ap og kjærastforholdet.

– Slik eg forstår det, vart dei kjærastar i sommar. Det er etter at dei interne sakene i Arbeidarpartiet var ferdig behandla, seier Støre.

