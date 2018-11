Brasil-saka har kosta Hydro 100 millionar

innenriks

På Hydros årlege kapitalmarknadsdag stadfesta selskapet torsdag at dei har brukt 50 millionar kroner på advokatar og konsulentar i Brasil-saka. Dette kjem i tillegg til bøter på 65 millionar kroner, skriv Dagens Næringsliv.

Hydros Alunorte-anlegg har produsert på halv kapasitet sidan mars. Då påla miljøstyresmaktene og ein domstol anlegget å kutte produksjon med 50 prosent etter skuldingar om forureina drikkevatn som følgje av lekkasjar etter ekstrem nedbør. Hydro har sjølv tilbakevist skuldingar om miljøskadelege utslepp.

Halvering av produksjon har gitt selskapet eit inntektstap på fleire milliardar. Hydro anslår eit årleg tap på fem milliardar kroner føresett at produksjonen aldri hadde vorte avbroten. Justert for dei store svingingane i råvareprisane, etter at saka sende prisane til vêrs, anslår selskapet eit tap på 4,5 milliardar. I tillegg kjem 2,5 milliardar kroner som selskapet har lagt på bordet i forhandlingar med styresmaktene, skriv DN.

– Vi har ingen spesiell kommentar til det. Det er berre ein kostnad vi må ta, seier informasjonsdirektør Halvor Molland i hydro om pengane dei har brukt på advokatar og konsulentar.

(©NPK)