Vanskeleg å få læreplassar for innvandrarungdom

Analysen viser at blant ungdom som har innvandra til Noreg fekk 57,9 prosent læreplass, mens blant norskfødt ungdom med to utanlandskfødde foreldre fekk 58,3 prosent eit læreplass i 2016 og 2017.

Blant den andre ungdommen var delen 75 prosent.

– Det er mykje som går betre med yrkesfaga. Fleire tek yrkesutdanning, og stadig fleire får læreplass. Samtidig slit yrkesfagelevar med innvandrarbakgrunn oftare med å komme ut i lærebedrifter. Eg vil at fleire skal få moglegheita til å fullføre med fagbrev, fordi det er nøkkelen til arbeidslivet og til å bli godt integrert, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Analysen viser òg at innvandrarungdom som søkjer om læreplass i snitt har høgare fråvær og lågare karakterar enn annan ungdom, og dei har i større grad foreldre med berre grunnskuleutdanning.

Utdanningsdirektoratet meiner likevel at det er for tidleg å konkludere med at dette er heile forklaringa og vil derfor undersøkje temaet nærare i 2019.

Analysen viser òg at nær 70 prosent av jenter med innvandrarbakgrunn fekk læreplass, mens berre rundt 55 prosent av gutar med innvandrarbakgrunn fekk det.

I 2017 var det nesten 29.000 søkarar til læreplass. Det er det høgaste talet på søkarar sidan 2011. Heile 72 prosent fekk plass, noko som er ny rekord.

