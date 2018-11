Telenor får tvangsmulkt for ulovleg telefonsal

innenriks

Forbrukartilsynet har fått mange klagar på telefonseljarar frå Telenor. Spesielt gjeld dette telefonseljarar som ringjer opp kundar som har breibandteneste frå Telenor for å tilby dei mobilabonnement.

Telenor meiner at dei har lov til å ringe kundar som har reservert seg fordi desse kundane allereie har breibandavtale med Telenor Noreg og det dermed er å rekne som «tilsvarande tenester.»

Dette er Forbrukartilsynet usamd i, og krev at Telenor sluttar med denne praksisen. Viss ikkje må dei betale tvangsmulkt på 30.000 kroner for kvar einaste oppringing som tilsynet meiner er ulovleg. Dette gjeld frå det tidspunktet vedtaket blir gjort.

Haugseth peikar på at telefonsal av mange blir vurdert som svært påtrengande og at det er viktig at næringsdrivande respekterer at forbrukaren har reservert seg.

Forbrukartilsynet skriv i varselet at klagene på Telenor òg viser at selskapet har for dårlege rutinar for å kontrollere at forbrukarar som reserverer seg direkte hos selskapet blir sletta frå ringelistene.

Telenor har frist til 14. desember med å kommentere varselet.

(©NPK)