innenriks

Lånegjelda til publikum innanlands var 5.673 milliardar kroner ved utgangen av oktober, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrås (SSB) kredittindikatorstatistikk torsdag.

For hushalda var likevel årsveksten 5,7 prosent i oktober, ned frå 5,8 prosent i september. Men for ikkje-finansielle føretak auka gjeldsveksten frå 5,1 til 5,8 prosent i same tidsrom.

(©NPK)