Landbruksministeren vil ikkje stoppe griseordning

innenriks

Omsetningsrådet har vedteke at grisebønder skal få tilskot for å legge ned drifta sidan det er altfor mykje svinekjøtt på lager.

Hoksrud seier til Nationen at det er uheldig at Omsetningsrådet vil bruke 64 millionar kroner av pengane til bøndene på å kjøpe ut smågrisprodusentar.

– Det er ikkje ønskt at dei gjer det, men Omsetningsrådet, og Nortura som marknadsregulator, har ansvaret for å setje inn tiltak når det er overskot. I jordbruksoppgjeret var partane einige om å setje inn tiltak, seier Hoksrud til avisa.

Grisebønder får tilbod om 16.000 kroner per purke om dei legge ned drifta. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner. Utkjøpsordninga, som er frivillig, skal gjelde inntil 4.000 purkar, som er litt over åtte prosent av alle purkar her i landet.

(©NPK)