Havarikommisjonen har funne kritisk konstruksjonsfeil på Helge Ingstad

– Havarikommisjonen har gjort eit sikkerheitskritisk funn i samband med den vasstette inndelinga av fartøyet. Dette må vi anta gjeld dei fire andre fartøya i Nansen-klasse fregatt, skriv Havarikommisjonen i eit vedlegg til rapporten dei presenterte torsdag.

Dei skriv at forholdet umiddelbart må rettast opp. Sjøforsvaret har fire andre fregattar i same klassen som Helge Ingstad. Kommisjonen ser heller ikkje vekk frå at andre skip frå den same leverandøren, det spanske verftet Navantia, kan ha den same kritiske svakheita.

Feilkonstruert

Kommisjonen skriv at denne oppdaginga neppe er i samsvar med kriteria om stabilitet etter skade som låg til grunn for å konstruksjonen av Nansenklassen.

Havarikommisjonen la torsdag fram ein førebels rapport etter ulykka med fregatten Helge Ingstad. I arbeidet er det gjort funn av det som blir omtalt som ein sikkerheitskritisk feil ved sjølve konstruksjonen av fregatten.

Hole akslingar

Feilen går ut på at dei vasstette seksjonane i skipet vart fylt med meir vatn enn det som skulle vere mogleg. Granskinga har avdekt at dei hole propellakslingane førte vatn frå eitt vasstett område av fregatten til gir-rommet som raskt vart fylt opp. Derfrå vart fleire andre rom i skroget fylte opp med vatn.

– Vassfyllinga vart dermed vesentleg større enn det den opphavlege skaden skulle tilseie. Fyllinga i gir-rommet førte til avgjerda om evakuering, skriv Havarikommisjonen.

Ikkje vasstett

Konklusjonen er, ifølgje Havarikommisjonen, at dei vasstette skotta i Helge Ingstad ikkje var vasstette likevel.

– Ja. Ein oppdagar at vatnet renn gjennom akslingen og inn i eit anna rom. Dei var ikkje vasstette, sa Kristian Haugnes i Statens Havarikommisjon for forsvaret på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Kollisjonen mellom Helge Ingstad og tankskipet Sola TS skjedde natt til 8. november. Føremålet med den førebelse rapporten er å formidle informasjon som er innhenta i den innleiande fasen av undersøkinga.