Havarikommisjonen: Fregatten forveksla tankskipet med terminal

innenriks

Den førebelse analysen til kommisjonen er at inga enkelt handling eller hending var årsak til fregattulykka. Fleire faktorar og omstende spelte inn, går fram det av den førebelse rapporten om kollisjonen.

Ein av faktorane var misforståinga som oppstod på brua på fregatten, då dei oppdaga lysa frå tankskipet.

– Tankskipet låg først til kai. Fordi tankskipet førebudde avgang, var det vanskeleg å skilje mellom lyset frå skipet og terminalen. I tillegg var det ingen bevegelse. Dette har bidrege til at besetninga på fregatten tidleg fekk inntrykk av at lyset høyrde til eit stasjonært objekt, sa fagleiar Ingvild Ytrehus ved Statens havarikommisjon.

Misforståing

– Etter vaktskiftet på brua på Helge Ingstad, cirka seks minutt før kollisjonen, var det denne situasjonsforståinga som låg til grunn, forklarte Ytrehus.

Dekkslyset på tankskipet vart ståande på, også under samanstøyten, ifølgje kommisjonen.

– Bruken av dekkslys på tankskipet, førte til at besetninga på Helge Ingstad ikkje såg navigasjonslanternene på Sola TS, sa Ytrehus.

Trudde dei kommuniserte med andre

Då fregatten vart kalla opp over kommunikasjonssambandet, melde dei at dei ikkje kunne svinge styrbord, basert på misforståinga om at lysa var stasjonære.

– Dei trudde dessutan at dei kommuniserte med eitt av dei tre nordgåande fartøya som dei følgde på radaren. Det var først like etter dette at besetninga på KNM Helge Ingstad vart klar over at dei var på kollisjonskurs, og det var då ikkje mogleg å unngå kollisjonen, heiter det i den førebelse rapporten.

Like før ulykka slo tankskipet «full bakk», mens fregatten i siste liten prøvde på ein unnamanøver.

– Uforståeleg

Havarikommisjonen understrekar at rapporten dei har lagt fram, er førebels, og at hendingsgangen kan endre seg etter kvart som fleire detaljar kjem på plass. Undersøkingane kjem til å halde fram for fullt i tida framover.

– Ulykka i Øygarden er for mange heilt uforståeleg og har reist mange spørsmål om korleis dette i det heile kunne skje, seier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen.