Barnetrygd utgjer mindre av inntekta til fattige

Stadig fleire hushald med barn under 18 år har låginntekt, viser tal frå åra 2006 til 2016. For desse familiane er overføringar svært viktig, men kva for typar overføringar dei tek imot mest av, har endra seg ein del i desse åra, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Barnetrygd utgjorde i 2006 nærare 14 prosent av samla inntekt for ei einsleg mor eller far med låginntekt, men ti år seinare hadde delen sokke til vel 8 prosent.

– Det tyder at barnetrygd som gjennomsnittleg del av samla inntekt for einslege foreldre med låginntekt har falle med nesten 40 prosent på ti år, skriv SSB.

Òg for låginntektsfamiliar som består av par med barn er utviklinga tilsvarande.

Årsaka til at barnetrygda utgjer ein mindre del av inntekta, er at han har stått stille på 970 kroner sidan 1996 og ikkje vorte justert for prisvekst. Men KrF fekk i budsjettforhandlingar med regjeringspartia nyleg gjennomslag for å auke barnetrygda frå 1. mars neste år, til 1.054 kroner i månaden.

Ifølgje SSB har sosialhjelp, bustønad og introduksjonsstønad vorte viktigare inntektskjelder for låginntektsfamiliar i åra 2006 til 2016. Ein grunn til det er at det blir stadig fleire med innvandrarbakgrunn blant barnefamiliar med låginntekt, og at mange av desse tek imot sosiale stønadar.

