Regjeringa vil byggje 1.200 ekstra studentbustader

innenriks

Regjeringa signaliserte i budsjettsalderingen for 2018 at det kan opnast for fleire tilsegn i 2019, som følgje av nyleg oppdaterte tal frå Husbanken. No stadfestar forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) at det er rom i budsjettet for å kunne auke tilsegnsfullmaktene tilsvarande 1.200 ekstra bustader.

Rimeleg bustadtilbod

– Studentbustader er eitt av dei aller viktigaste studentvelferdstiltaka vi har. Derfor prioriterer regjeringa dette så høgt, og derfor har vi løyvd middel til ei rekordhøg mengd studentbustader dei siste åra. Dette skal sikre endå fleire studentar eit rimeleg og godt butilbod, seier Nybø i ei pressemelding.

Auken for 2019 kjem som følgje av at studentsamskipnadene ikkje har greidd å byggje så mange studentbustader som dei har fått pengar til over fleire år. Grunnen til det er at tilskotssatsane og kostnadsrammene har vore for låge.

Derfor har regjeringa no auka rammene og satsane, og tilskota skal òg prisjusterast framover. Dette skal bidra til at det blir enklare for studentsamskipnadene å få sett i gang byggjeprosjekta sine, opplyser departementet.

Positivt

Både i regjeringspartia og i Kristeleg Folkeparti blir nyheita motteken positivt.

– KrF er oppteke av at studentar skal kunne bu trygt og godt under studietida. Det handlar om å legge til rette for ein god studietid, og derfor er eg glad for at regjeringa saman med KrF no legg til rette for endå fleire studentbustader i 2019, seier stortingsrepresentant Hans-Fredrik Grøvan (KrF).

Roy Steffensen i Frp, som leiar utdanningskomiteen på Stortinget, karakteriserer tiltaket som eit praktisk og konkret tiltak som studentane vil legge merke til, mens Høgres Kent Gudmundsen slår fast at 2019 ligg an til å bli eit godt år for økonomien til studentane med tanke på fleire studentbustader og betre studiestøtte.

Dei siste fire åra har det i snitt vorte løyvd pengar til 2.275 studentbustader per år.

(©NPK)