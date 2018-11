Raudgrøn mistillit mot regjeringa om terrorsikring

innenriks

Også Senterpartiet har konkludert med at regjeringa har forsømt arbeidet med såkalla objektsikring i så stor gra at partiet går for mistillit. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gir frå seg innstillinga si i saka torsdag.

– Dette har vorte ei alvorleg sak som viser at regjeringa ikkje har prioritert beredskap både innanfor politi og forsvar. Det har komme fram at det har vore dårleg samspel mellom dei viktige etatane, og regjeringa har feilinformert Stortinget om situasjonen, seier Sps Nils T. Bjørke i kontrollkomiteen.

– Det mest alvorlege er likevel at statsministeren ikkje har vore klar over den alvorlege situasjonen og svikten i beredskapen. Det er kritisk at statsministeren i landet trong ein rapport frå Riksrevisjonen for å forstå situasjonen, legg han til overfor NTB.

Ikkje KrF-støtte

Før helga vart det klart at både SV og Arbeidarpartiet har konkludert med mistillit i saka. Men sidan KrF sist veke droppa mistillit og landa på formuleringane «svært alvorleg» og «sterkt kritikkverdig», tyder alt på at regjeringa ikkje får stortingsfleirtalet mot seg i saka.

Riksrevisjonen har i fleire rapportar peika på svikt i arbeidet til regjeringa med såkalla objektsikring, som inneber trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygningar og infrastruktur. Saka har vore belyst gjennom fire høyringar i kontrollkomiteen.

KrFs Hans Fredrik Grøvan nekta nærast heilt til det siste å stengje ute at òg han kunne gå for mistillit i saka, men sist veke gjekk KrF ut med synet sitt.

– KrF meiner den manglande oppfølginga til regjeringa er sterkt kritikkverdig og svært alvorleg og inviterer Stortinget til å vedta eit såkalla daddelvedtak som er endå kraftigare enn sist gong Stortinget handsama saka, sa han.

Eit daddelvedtak er den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan rette mot ei regjering utan å erklære mistillit.

Krev endringar

Senterpartiet koplar mistillitsavgjerda med eit omfattande forslag i Stortinget til endringar i beredskapspolitikken. Fleire soldatar i Heimevernet, fleire politifolk i distrikta, forsering av arbeidet med objektsikring og helikopterberedskap for politiet i nord er kjernepunkt i Sps forslag.

– Det viktigaste er om regjeringa er villig til å gjere ting framover, sa partileiar Trygve Slagsvold Vedum i eit intervju med NTB sist veke.

Statsminister Erna Solberg (H) lova sist veke å stille opp i Stortinget og ta sjølvkritikk når saka skal handsamast.

– Kunnskapen om kor komplekst og krevjande objektssikringsarbeidet er, har vore ei gradvis erkjenning, og eg ser at det burde vore kommunisert tidlegare, tydelegare og meir samla til Stortinget, sa ho til NTB sist torsdag.

Førebels er planen at saka skal handsamast i Stortinget 5. desember.

