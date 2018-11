Norwegian førebels utan flykjøpar

innenriks

Same dagen som den siste kvartalsrapporten til Norwegian for i år blei publisert, sa Bjørn Kjos at han er i samtalar med ein finansiell aktør i utlandet om å legge inntil 140 fly over i eit heilt nytt selskap og dele på eigarskapet i eit joint venture (fellesføretak). Det har framleis ikkje kome ein avtale på bordet, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi er som tidlegare nemnt i diskusjonar om eit fellesføretak for eit betydeleg tal på fly og vil naturlegvis informere børsen når vi har noko å melde, seier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til avisa.

Norwegian har ifølgje DN hyra inn ein ekstern rådgjevar i fleire kostnadsprosjekt, og i jakta på ein strategisk partnar for flya. Avisa skriv at det er venta ei avklaring før året er over. Avisa har tidlegare omtalt at ein slik avtale kan gje eigenkapital på inntil åtte milliardar kroner.

(©NPK)