Grensa mot Russland 2 kilometer lengre

innenriks

Oppmålinga viser at grensa er 197,7 kilometer lang. Det er 2 kilometer lengre enn ved den førre målinga, opplyser Politidirektoratet.

– Tre firedelar av grensa går i elvar og vatn. Eitt mykje nytta prinsipp er at grensa følgjer dei djupaste punkta i elva. Desse punkta og elvesvingane endrar seg over tid når rennande vatn grev ut elveløpet. Dette er ein av grunnane til at grensa no er lengre enn ved den førre målinga, seier grensekommissær Roger Jakobsen.

Ein annan grunn er at ny teknologi har gjort måling av buer og svingar meir nøyaktig enn tidlegare.

Noreg og Russland har samarbeidd om grenseoppgangen. Noreg har mellom anna hatt ansvaret for flyfotografering, mens den russiske parten har stått for djupnemålingar i elvar og vassdrag.

Grensekommissariatet er underlagt Politidirektoratet som eige sjølvstendig organ. Oppgåvene er å sjå til at dei bilaterale avtalane mellom Noreg og Russland blir følgde, førebygge hendingar, og dessutan oppklare fakta og gjennomføre forhandlingar når noko skjer.

(©NPK)