FN-rapport: Ungdom med asylavslag må få rett til skulegang

Til saman 23 organisasjonar legg onsdag fram den alternative rapporten til FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Eitt av mange tema er nettopp rett til skulegang uavhengig av opphaldsstatus.

For at ein skal ha rett til vidaregåande opplæring i Noreg i dag er det ein føresetnad at ein har lovleg opphald i Noreg. Det betyr at einslege mindreårige flyktningar mellom 16 og 18 år, som ikkje kan returnere til heimlandet, og som på grunn av Dublin-avtalen eller anna ikkje har rett til opphald i Noreg, heller ikkje får rett til å gå på skulen inntil dei må returnere.

– Dette kan sjåast på å vere brot på ikkje-diskrimineringsartikkelen i artikkelen til barnekonvensjonen 2. Sidan vidaregåande opplæring etter norske tilhøve er ein basal rett, så vil denne retten òg måtte omfatte ungdom utan opphaldsstatus, blir fastslege det i rapporten.

Komiteen rår derfor til at norske styresmakter endrar lovverket, slik at alle barn får lik rett til vidaregåande opplæring, uavhengig av opphaldsstatus.

Nedstemt på Stortinget

Temaet vart handsama i Stortinget så seint som torsdag førre veke, men utan at utdanningskomiteen klarte å samle seg om ei felles haldning.

Sp, SV og KrF har slege fast at FNs barnekonvensjon blir broten, og foreslo derfor ei lovendring som ville sikre mindreårige med utsendingsvedtak rett til vidaregåande opplæring fram til den dagen dei blir sende ut av landet. Dette forslaget vart likevel solid nedstemt.

Det same vart Aps forslag om at ein kan få opplæring fram til utsendingsdagen så framt ein samarbeider om retur og at opplæringa er returførebuande. SV meiner Aps forslag berre er eit spel for galleriet.

– Forslaget ville ha ført til ei svekking av dagens praksis. Det er rett og slett trist at Ap ikkje nytta høvet til å sørgje for eit fleirtal for forslaget vårt saman med Sp og KrF, seier SVs Mona Fagerås til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ho meiner det er vanskeleg å forsvare at retten til opplæring berre skal vere øyremerkt ungdommar under 18 år.

Redd signaleffekten

Då saka vart handsama i komiteen, slo medlemmene til regjeringspartia fast at det er feil å gi denne gruppa rett til ordinær opplæring etter opplæringslova nettopp fordi dei har plikt til å forlate landet innan utreisefristen.

– Vi er redde for signaleffekten ved å tillate vidaregåande skule i Noreg når ein har ulovleg opphald. Det vil neppe auke motivasjonen til å samarbeide om utreise, sa komitéleiar Roy Steffensen i Frp til NTB tidlegare i november.

Steffensen seier til ANB at dei først og fremst er oppteke av å gi personar som har lovleg opphald og som skal integrerast, hjelp til skulegang, språkopplæring og ein kommune å busetje seg i.

Ingen av dei opphavlege forslaga fekk fleirtal, men eit forslag frå Høgre, Frp og Venstre var det som hadde flest representantar bak seg. Komiteen valde derfor å stille seg bak dette.

Komiteen rådde derfor Stortinget til å be regjeringa gjere ei vurdering av korleis kommunane og fylkeskommunane kan bidra til relevante, returførebuande aktivitets- eller opplæringstilbod for denne gruppa.

