6 av 10 vil ikkje at utanlandske selskap skal køyre tog i Noreg

innenriks

I undersøkinga som Opinion har utført for Dagsavisen og Frifagbevegelse går det fram at berre 15 prosent av dei spurde meiner det er greitt at utanlandske togselskap skal køyre på togstrekningar i Noreg i staden for NSB.

For 9 prosent av dei tusen spurde spelar det inga rolle kven som køyrer, mens 16 prosent svarar at dei ikkje veit.

– Litt sunn skepsis tek ingen skade av. Det gjer heller ikkje dei som skal levere nye tilbod til dei reisande i Noreg. Dei må vere innstilte på at vi er krevjande kundar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om målinga.

Undersøkinga kjem i kjølvatnet av at britiske Go-Ahead vann anbodet over NSB om å køyre toga på Sørlandsbanen. Mange har reagert på tildelinga, òg opposisjonen på Stortinget.

Opplysningar om at Go-Ahead scora lågare på kvalitet enn NSB og svenske SJ i anbodskonkurransen, har utløyst sterke reaksjonar.

Samferdselsministeren gjer greie for prosessen i Stortinget onsdag. Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV har levert fire spørsmål til den ordinære spørjetimen.

