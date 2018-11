Statsråd må svare på spørsmål om toganbodet

innenriks

Opplysingar om at det britiske togselskapet Go-Ahead scora lågare på kvalitet enn NSB og svenske SJ i anbodskonkurransen om å køyre tog på Sørlandsbanen har utløyst sterke reaksjonar på Stortinget. Opposisjonen har bedt samferdselsministeren komme til Stortinget for å gjere greie for prosessen.

Ei veke seinare har ikkje Dale (Frp) svara på førespurnaden – men onsdag må han likevel møte i Stortinget etter at Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV har levert fire spørsmål til den ordinære spørjetimen.

Dale kallar påstandane om at han har vore taus for grunnlause.

– Dei har stilt meg skriftlege spørsmål formelt gjennom Stortingets spørjeinstitutt. Opposisjonen har sagt at det hastar med å få avklart dette og at det er viktig, så eg kjem til Stortinget så fort som mogleg. Derfor har eg tenkt å svare på det dei spør om, i spørjetimen, seier Dale til NTB.

– Respektlaust og arrogant

– Det er vanleg praksis at statsråden kjem til Stortinget når vi ber om ei forklaring. At han ikkje eingong svarar er særs spesielt. Eg har iallfall aldri høyrt om det før. Dette vitnar om manglande respekt for Stortinget, seier Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til NTB.

– Mildt sagt ein svært umusikalsk politisk manøver. Eg hadde forventa ein mindre arrogant statsråd, seier SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra.

Senterpartiets finans- og næringspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik meiner noko liknande neppe har skjedd før, og hevdar at Dale heller ikkje har vore villig til å møte han til radiodebatt om toganbodet.

Fekk to sjansar

Ap, Sp, SV, Raudt og MDG står bak førespurnaden om ei forklaring som Dale ikkje har svara på.

– Vi har til og med gitt han ein dobbeltsjanse. Før helga sende vi eit nytt brev der vi gjorde det klart at vi ville trekke dei fire spørsmåla til spørjetimen dersom han likevel ville komme til Stortinget og gi ei forklaring. Men heller ikkje det brevet har vi fått svar på, seier Nævra til NTB.

Kritisk og skeptisk

Opposisjonspartia er kritiske til anbodsprosessen, tvilande til om kriteria er vortne følgde og skeptisk til handsaminga av anbodsklaga frå SJ.

Myrli seier at det er eit grunnleggjande prinsipp i forvaltinga at han det klagast mot, ikkje sjølv handsamar klaga.

– Men her var det Jernbanedirektoratet som både vurderte anboda og valde Go-Ahead, og som handsama klaga frå SJ. Det er veldig merkeleg at ikkje klagene vart handsama av Klagenemnda for offentlege innkjøp, seier han.

«Skinnprosess»

Gjelsvik seier det er mykje i prosessen som gjer han bekymra.

– Pris skulle telje 40 prosent og kvalitet 60 prosent. Go-Ahead kom dårlegare ut på 12 av 15 kvalitetspunkt. Ifølgje mine berekningar kjem Go-Ahead dårlegare ut enn både NSB og SJ sjølv om ein reknar inn pris. Vidare vart kontrakten med Go-Ahead signert 30. oktober, to veker før klaga var ferdig handsama. Det er indikasjonar på at dette har vore ein skinnprosess, seier Gjelsvik.

Pris vekta opp

Når mellom anna Nordlandsbanen blir lagt ut på anbod, er det varsla at pris skal vektast 50 prosent, kvalitet 45 prosent og oppdragsforståing 5 prosent. Dette går fram av tildelingskriteria som vart sette fast 7. november.

– Dermed har regjeringa valt å spele med opne kort og seie rett ut at pris tyder mest, noko vi òg meiner vart tilfellet for Sørlandsbanen. Så no kan vi ikkje lenger kritisere dei for det. Men då fell samtidig grunngjevinga for heile jernbanereforma bort – nemleg at det skulle vere til forbetring for kundane, seier Nævra til NTB.

