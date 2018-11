Raudt-forslag om å halde barnetrygd utanfor sosialstønad

innenriks

Forslaget vart levert på møtet i Stortingets finanskomité, som tysdag handsama neste års statsbudsjett.

– Stortinget ber regjeringa sørgje for at kommunar held barnetrygda utanfor utrekning av sosialstønad, og sette av midlar til kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett for 2019, heiter det i forslaget til Raudt.

Måndag skreiv Dagbladet at nesten 50.000 barn ikkje får glede av at barnetrygda blir auka 1. mars neste år etter at KrF fekk gjennomslag for dette i budsjettforhandlingane. Årsaka er at dei aller fleste kommunar reknar barnetrygda som inntekt og trekker frå beløpet før dei reknar ut kor mykje sosialhjelp familien skal få.

Stortingets finanskomité kom tysdag med innstillinga si om neste års statsbudsjett, éi veke på overtid. Regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet og Venstre kom for ei veke sidan til semje med KrF om 2019-budsjettet.

KrFs interne vegvalsprosess førte likevel til at budsjettprosessen måtte forskyvast med ei veke, noko som betyr at finansdebatten blir halden 3. desember. Avtalen til forhandlarane sist tysdag betydde likevel at det ikkje vart behov for ytterlegare utsetjingar.

