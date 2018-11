Påstand om 18 års fengsel for Janne Jemtlands ektemann

innenriks

Statsadvokat Iris Storås sa at drapshandlinga fortener ei streng straff då ho heldt prosedyren sin i Hedmarken tingrett tysdag.

– Var det eit uhell, slik tiltalte forklarer, eller var det slik at han tok fram pistolen og skaut kona si i panna, ei handling som verkar som ei rein avretting, sa statsadvokaten i prosedyren.

Før påstanden om straff vart lagt ned, la ho til at det ikkje var nokon formildande omstende i saka.

– Samla sett er det ikkje tvil om at drapet vart gjort under særs skjerpande omstende, sa Storås.

Påtalemakta er klar på at dei meiner det ikkje dreier seg om noko uhell og finn det heilt usannsynleg at det var Janne Jemtland som sjølv skal ha halde i pistolen.

Janne Jemtland vart først meld sakna frå heimen i Brumunddal 29. desember i fjor, men etter to veker vart ektemannen arrestere og sikta for å ha drepe henne. Han har hevda det var kona som sjølv heldt våpenet då det vart fyrt av under ein krangel og nektar straffskyld for drap. Han har likevel vedgått å ha skjult liket av den døde kona og at han fjerna spor etter at ho døydde. Janne Jemtland vart funnen på botnen av Glomma ved Eid bru i Våler den 13. januar.

– Når vi ser på handlingane til ektemannen i tida etter drapet, er dette handlingar som er gjort for å skjule eit drap. Dette er skjerpande omstende, som samane med drapshandlinga grunngir ei streng straff, sa Storås i prosedyren sin.

– Det vi har høyrt om tilstanden hans kort tid etter drapet, stør opp om inntrykket av ein kald og kalkulerande drapsmann, konkluderte ho.