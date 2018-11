Oljefondet tek to selskap inn i varmen igjen

innenriks

Selskapa vart stengt ute frå fondet i 2016 etter ei vurdering av risikoen for særleg grove brot på grunnleggjande etiske normer, skriv sentralbanken i ei melding tysdag.

Avgjerda om å oppheve utestenginga av dei to selskapa vart teken på bakgrunn av ei tilråding frå Etikkrådet, som jamleg vurderer om grunnlaget for observasjon eller utestenging framleis er til stades.

Cairn Energy og Kosmos Energy vart stengde ute av fondet på grunn av ein uakseptabel risiko for at selskapa ved petroleumsprosjekteringa si utanfor kysten av Vest-Sahara medverka til grove brot på grunnleggjande etiske normer, ifølgje Noregs Bank.

Selskapa har no gjort det klart overfor Etikkrådet at dei har avslutta verksemda si i det aktuelle området. Det er på bakgrunn av denne informasjonen Etikkrådet har rådd banken til at utestenginga vert oppheva.

(©NPK)