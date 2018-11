Kokkelandslaget tok VM-gull

innenriks

Gullet fekk dei for kaldmat-buffeen sin som vart presentert for dommarane tysdag morgon, etter at dei norske kokkane hadde laga mat natta lang. Dei norske kokkane vann dermed det fjerde gullet til landslaget så langt, der juniorlandslaget står for to av gulla.

– Desse gode resultata frå VM er viktige å ta med seg i dei vidare førebuingane mot det neste målet vårt som er Culinary Olympics i 2020, seier kaptein Christer Rødseth frå kokkelandslaget i ei pressemelding.

Samanlagtsigeren i VM i år blir offentleggjort torsdag kveld denne veka.

(©NPK)