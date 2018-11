Klart raudgrønt fleirtal – beste måling for Ap sidan juni 2017

innenriks

Ap går fram 2,5 prosentpoeng til 29,7 prosent på målinga Norstat har gjort for NRK. Resultatet er det beste for partiet på NRKs målingar sidan juni 2017.

– Målinga er oppløftande for oss. Eg trur ho er resultatet av hardt arbeid. Vi får fram politikken vår, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre i ein kommentar.

– Men valet er om knappe tre år. Det er eit langsiktig løp, understrekar Ap-leiaren.

Under sperregrensa

Partibarometeret er NRKs første etter KrFs vegval på landsmøtet 2. november, der eit knapt fleirtal gjekk inn for å starte prosessen med å gå inn i den noverande regjeringa. KrF får ei oppslutning på 3,2 prosent, mot 3,9 i førre måling.

– Uansett utfall på landsmøtet, trur eg vi ville sett ein dupp i etterkant, fordi nokon er skuffa, seier nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

Fire stortingsparti er under sperregrensa på målinga: Venstre, KrF, MDG og Raudt. I dag har KrF og Venstre åtte mandat kvar på Stortinget. Dersom denne meiningsmålinga var valresultatet, ville dei to mista tolv av dei, seks kvar. Til saman får dei noverande regjeringspartia og KrF 76 mandat. Den samla oppslutninga til dei fire partia på 43,8 prosent er den lågaste sidan april 2015.

Raudt får to mandat, eitt meir enn i dag, mens MDG held på sitt eine mandat.

Venstre tilbake

Venstre har ei oppslutning på 2,8 prosent, som er ein nedgang på 0,9 prosentpoeng mot førre måling, og godt under sperregrensa på 4 prosent. Venstre er dermed jamstore med MDG som òg får 2,8 prosent. Dette er første gong Norstat har målt Venstre til ei oppslutning på under 3 prosent på målingar for NRK.

Frps oppslutning ligg på 13,1 prosent i målinga, ein nedgang på 1 prosentpoeng samanlikna med førre måling.

Oppslutninga til partia fordeler seg slik (endring frå oktobermålinga i parentes): SV 7 (+0,3), Ap 29,7 (+2,5), Sp 11,4 (-0,7), KrF 3,2 (-0,7), Venstre 2,8 (-0,9), Høgre 24,7 (+0,4), Frp 13,1 (-1), Raudt 3,3 (-0,2) og MDG 2,8 (-0,4).

Målinga er gjennomført av Norstat for NRK mellom 20. og 25. november og er basert på 933 intervju. Feilmarginen er mellom 1 og 3,4 prosentpoeng.

