Ingen stemning for EØS-utgreiing

– EØS-tilhengarane har jo aldri tillate noka utgreiing av kva som er alternativet, og nøyer seg ganske enkelt med å påstå at det ikkje finst noko alternativ, sa Lysbakken før helga.

Frifagbevegelse har gått ein runde med andre parti på Stortinget, utan å finne støtte til SV-leiarens utgreiingsiver.

– Vi vil halde på og forbetre avtalen, seier Anniken Huitfeldt (Ap), som er leiar i Stortingets utanriks- og forsvarskomité. Ho presiserer likevel at ho gjerne skulle sett det konkrete forslaget frå SV før ho kommenterte det.

– KrF ser ikkje at det er føremålstenleg med ei slik utgreiing no, er partileiar Knut Arild Hareides svar.

Høgres Michael Tetzschner seier haldninga hans er å bruke minst mogleg tid på eit forslag som «ikkje har nokon funksjon utover å bidra til ein omkamp om EØS-avtalen».

Frps Per-Willy Amundsen seier derimot til Klassekampen at han forstår bekyrminga til fagrørsla for EØS-avtalen, og at han er open for å sjå nærare på alternative avtalar med EU.

