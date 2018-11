Undersøking: Fire av ti seier dei brukar mobilen for mykje

innenriks

Av dei som synest dei brukar mobilen sin for mykje, seier 63 prosent at dei prøver å avgrense bruken, mens 35 prosent seier dei ikkje prøver det, melder P4.

Undersøkinga er utført for rådgivingsselskapet Deloitte.

I undersøkinga kjem det fram at 52 prosent av mobilbrukarane i Norden har opplevd negativ effekt av eigen mobilbruk. Blant nordmenn oppgir éin av fire at dei følar dei må sjekke telefonen heile tida, og like mange seier at smarttelefonen gjer at dei blir distraherte når dei prøver å utføre ei oppgåve.

Samtidig viser ei anna undersøking, utført av Kantar TNS for Statnett, at éin av fem nordmenn under 30 år bruker mobilen mellom fem og åtte timar om dagen.

Det er store kontrastar i mobilbruken mellom dei yngste og dei eldste. Blant dei over 60 år er tre av fem aktive på mobilen under éin time dagleg. Det er svært få av seniorane som bruker telefonen meir enn tre til fire timar på ein dag.

(©NPK)