Søket etter sakna kvinne (25) i Ørsta held fram

innenriks

25 år gamle Maja Justyna Herner har vore sakna sidan ho onsdag førre veke gjekk ut på tur til Saudehornet i Ørsta.

Politiet opplyste søndag at dei ikkje lenger reknar med å finne 25-åringen i live, så redningsaksjonen gjekk søndag ettermiddag over til å vere eit søk etter antatt omkommen. Nye søk vil bli gjort måndag.

– Det er planlagt møte om søket måndag formiddag. Då vil det bli lagt planar for vidare søk. Det er ikkje langt noko konkrete planar per no, seier operasjonsleiar John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt klokka 4.30.

Telefonspor

Søndag opplyste politiet at telefonspor tyder på at kvinna har vore i fjellet. Ifølgje politiet hadde den sakna kvinna to mobiltelefonar, ein med polsk og ein med norsk nummer.

– Den eine fann vi i bilen hennar, så politiet har grunn til å tru at ho hadde med seg den andre på tur. Teledata som politiet har innhenta, viser at han har vore i dekningsområdet som fjellpartiet omfattar. Telefonen har likevel på eit tidspunktet gått ut av nett, seier etterforskingsleiar Inger Myklebust Ferstad til Møre-Nytt.

Teorien til politiet er at telefonen hennar gjekk tom for straum, sidan han datt ut av telenettet. Sjølv om politiet har bevis på at kvinna har vore i fjellområdet, kan dei ikkje stadfeste at ho har vore på Saudehornet.

Stor leiteaksjon

Politiet opplyste òg søndag at dei vil få kartlagt kven som har vore i terrenget i området mot Saudehornet og Skåla frå onsdag. Dei ønsker òg å få tilsendt fotografi og filmopptak.

Det er oppretta elektronisk tipsmottak for skriftlege tips og innsending av foto og video på nettsidene til politiet.

Nærare 300 personar har vore med og leita etter 25-åringen. Folk frå Røde Kors, Sivilforsvaret, andre frivillige, hundeekvipasjar og mannskap frå politiet har vore med på å leite. I tillegg har eit helikopter frå Oslo politidistrikt teke bilde av dei meir utilgjengelege delane av fjellpartiet.

Polske Maja Justyna Herner budde i Ørsta. Ho drog på tur i 13.30-tida onsdag. Det siste politiet veit om rørslene hennar er at ho ein time seinare parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stien opp til Saudehornet byrjar.

(©NPK)