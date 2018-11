Professor reagerer på høg inkassoinntening

innenriks

Dei norske reglane opnar for at viss ei rekning under 2.500 kroner ikkje blir betalt, vil den 42 dagar etter ei betalingsoppfordring få eit såkalla tungt inkassosalær på 875 kroner (med moms), ifølgje NRK.

Dersom eit såkalla utleggskrav blir sendt til namsmannen, får inkassobyrået i tillegg ei inntekt på 1.412,50 kroner.

– I Noreg har vi den mest lønnsomme inkassobransjen i verda, og det gir grunn til ettertanke. Bransjen har dei høgaste inkassosatsane i noko land som eg kjenner til, seier professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

Han meiner dette gjer det for lønnsamt å drive inkasso i Noreg.

Salæret inkassoselskap tek imot i Sverige er på 180 kroner.

(©NPK)