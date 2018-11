innenriks

I tillegg åtvarar produsentane om at mangelen kjem til å gi prisauke.

– Tørken får ikkje nokon konsekvens for salet i år, men ein må rekne med at 30 til 50 prosent av dei nyplanta trea er tørka bort, seier dagleg leiar i Norsk juletreservice Mikal Hetland til Nationen.

Norsk juletreservice er eit produsentlag som sel juletre til grossistar, kjeder og torghandlarar.

I tillegg til tørken er det planta færre juletre enn normalt både i Sverige, Tyskland og Danmark.

(©NPK)