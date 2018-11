Stor leiteaksjon held fram etter sakna fritidsbåt i Hordaland

innenriks

– Søket held fram for fullt. Til no har vi ikkje gjort nokon funn, seier redningsleiar Andreas Bull ved Hovudredningssentralen til NTB fredag ettermiddag.

Fritidsbåten på 31 fot vart meld sakna klokka 10.33 fredag formiddag. Ifølgje Bergens Tidende er båtføraren ein mann i midten av 50-åra.

– Vi fekk melding frå ein kamerat av den sakna om at han trudde det hadde skjedd noko. Dei hadde snakka saman på telefonen då kameraten høyrde noko han meinte var unormalt, der dei vart brotne. Kameraten fekk ikkje kontakt då han ringe opp att, og han tok deretter kontakt med oss, seier Bull.

Båten vart sist observert nord for Fensfjorden, og leitinga føregår no i området ved Fensfjorden, Gulen og Austrheim. Kystvakta, Redningsselskapet og Raudekrossen har alle to båtar kvar med i søket, i tillegg til at det blir søkt frå lufta med helikopter. Tidlegare fredag deltok òg Kystverkets fly, som er i området for å overvake forureining i sjøen i samband med KNM Helge Ingstad-ulykka.

– Vi er usikre på posisjonen til båten då han vart meld sakna. Vi reknar med at han går fort, gjerne over 30 knop, så området han kan vere i, er stort, seier Bull.

Båtar er av typen Paragon 31, ein såkalla styrehusbåt. Ifølgje Bergens Tidende var båten på veg frå Sandnessjøen til Hjellestad utanfor Bergen for å seljast. Han var venta å komme til Hjellestad i 12-tida, men han har altså ikkje dukka opp der.

Observasjonar av den sakna båten er av stor interesse og kan meldast til Hovudredningssentralen Sør-Noreg eller politiet, opplyser Vest politidistrikt.

