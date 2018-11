Rekordoppslutning for EØS-avtalen på ny måling

innenriks

Det viser ei ny undersøking Sentio har gjort på oppdrag frå Klassekampen og Nationen.

60,2 prosent av dei spurde seier at dei ville ha stemt ja dersom det var folkerøysting om EØS-avtalen i morgon. Det er den høgaste oppslutninga om EØS som Sentio har målt for dei to avisene nokon gong.

21,5 prosent svarar samtidig at dei ville ha stemt nei, mens 18,3 prosent ikkje veit kva dei ville ha stemt.

Ifølgje målinga har nordmenn òg vorte meir for EU. 64,3 prosent av dei spurde svarar at dei ville ha stemt nei til EU om det var folkerøysting i morgon, mens 25,5 prosent ville ha svara ja. Det er den mest EU-vennlege målinga Sentio har gjort for Klassekampen og Nationen sidan april 2011.

– Det er solid motstand mot EU-medlemskap, men vi kan ikkje vere nøgde med at delen motstandarar minkar. For fire år sidan var 74 prosent mot EU. Det viser at vi må vere i beredskap, og halde oppe den kritiske kunnskapen om EU, seier Nei til EU-leiar Kathrine Kleveland til Klassekampen.

Eit representativt utval på 949 personar over 18 år er spurd i undersøkinga.

